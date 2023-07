ハワイで購入したHeather Brown ヘザーブラウンのspring スプリングの絵と額縁をセットでお譲りします。

絵はハワイで購入しました。

額縁はハワイか、代官山のギャラリーのどちからで購入しました。

絵の右下にヘザーの直筆サインが入った絵になります。

額縁は、ヘザーの旦那様が作られていると聞いており、まれに、鳥やお魚などの柄が彫っているものがあるそうです。

柄が彫っているものが欲しくて、かなり探してやっと手に入れました!

部屋のテイストが変わってしまって、ずっと物置にしまっていたので日焼けなど、ほぼしていないと思います。

ピクチャーレールから吊るして飾るために、上部に、ネジを一個つけております。写真6枚目をご覧ください。これがついているので、そのまま飾ることが可能です。

絵の色味は、ネットなどでも、検索いただけると助かります。

薄めのグリーンの色合いで、額も白にしているので、明る目な感じです。写真だと若干の、暗めに写ってそうなきもします。

額縁のサイズは、48cm x 40cm

くらいです。

※他でも出品しておりますので、ご購入前にコメントをお願いいたします。

heatherbrown ヘザーブラウン hawai ハワイ

greenroom グリーンルーム greenroomgallery

Heather Brown ヘザーブラウン spring スプリング

グリーンルームギャラリー surfgirl サーフガール

ヘザーブラウン

絵画

サーフガール

オリジナルフレーム

サーフィン

海

波

雲

夜空の星

ハワイ

ロンハーマン

外国人/人気アーティスト···ヘザーブラウン

外国人/人気アーティスト···ヘザーブラウン

形式···額縁入り

主題···風景・海景

外国人/人気アーティスト···ヘザーブラウン

形式···額縁入り

主題···風景・海景

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

