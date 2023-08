閲覧ありがとうございます。

内蔵Bluetoothラジカセ美品SHARP シャープ GF-999動作品希少品



エルゴラ 様専用 PRESONUS ( プレソナス ) Studio 24c

【ラジオ】

ナショナル EA-750

TOSHIBA TRY X 1600

【激レア】 SONY ラジカセ CFS-10 ジャンク

年式:1975年

ソニー ICF-2001D

わかる方にはわかる希少レア品です。

Panasonic RX-PA7 RIDDIMVOX CDラジカセ



ゼネラルスパーラジオ 真空管

動作確認済み、ライトも点灯します。

値下げ 西ドイツ Loewe opta社製 05711w 真空管ラジオ 整備済

クリーニング済み

動作品 National Panasonic 2000GX World boy



【未使用】TIVOLI AUDIO MODEL ONE ブラック

電源コードのみ当時の物が無い為、現代の物を加工して取付けてあります。気になる方は交換お願いいたします。

LUXMAN製真空管FMチューナーキット➕付属品



ソニーポータブルラジオレコーダー ICZ-R110

中古品の為、傷などありますが、昭和製品の割には綺麗な物だと思います。

【希少 ラジオ】TOSHIBA TRY X 1600



TECSUN H-501

梱包は、エアーマットで梱包し、段ボールにて発送します。ご了承ください。

SONY レトロラジオ ICF-1100D 《美品》



KENWOOD ケンウッド アウトドアラジオODR-01 フォーゲルガイド

#東芝

TY-CDX91

#昭和レトロ

Sony modelICF-5500

#レトロ

内蔵Bluetoothラジカセ美品SHARP シャープ GF-999動作品希少品

#ビンテージ

エルゴラ 様専用 PRESONUS ( プレソナス ) Studio 24c

#インテリア

ナショナル EA-750

#レア

【激レア】 SONY ラジカセ CFS-10 ジャンク

#アンティーク

商品の情報 ブランド 東芝 商品の状態 やや傷や汚れあり

閲覧ありがとうございます。【ラジオ】TOSHIBA TRY X 1600年式:1975年わかる方にはわかる希少レア品です。動作確認済み、ライトも点灯します。クリーニング済み電源コードのみ当時の物が無い為、現代の物を加工して取付けてあります。気になる方は交換お願いいたします。中古品の為、傷などありますが、昭和製品の割には綺麗な物だと思います。梱包は、エアーマットで梱包し、段ボールにて発送します。ご了承ください。#東芝#昭和レトロ#レトロ#ビンテージ#インテリア#レア#アンティーク

商品の情報 ブランド 東芝 商品の状態 やや傷や汚れあり

ソニー ICF-2001DPanasonic RX-PA7 RIDDIMVOX CDラジカセゼネラルスパーラジオ 真空管値下げ 西ドイツ Loewe opta社製 05711w 真空管ラジオ 整備済動作品 National Panasonic 2000GX World boy【未使用】TIVOLI AUDIO MODEL ONE ブラックLUXMAN製真空管FMチューナーキット➕付属品