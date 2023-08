【人気No.1】 PRADA ウールキャップ Mサイズ キャップ

買ったのですがサイズが自分には小さかった為出品します。

コットンウール素材

Mサイズ(調節可能)

頭周り約48cm~約58cm

購入後、試着のみの使用

購入価格の半額以下で出品中

付属品は箱くらいしかないです。

基本的にすり替え防止の為返品は不可とさせて頂きます。

三角ロゴではなくレザータグなので主張しない分被りやすいと思います。

サイズが合えば使いたかったのですが残念です…

女性の方が丁度良いかもしれません。

コットン素材で欲しい方がいればどうぞ!

値引きしましたので早い者勝ちです!

即決して頂けるのであれば大幅な値引きは厳しいですが多少は値引きしますのでコメントでお願いします。

商品の情報 ブランド プラダ 商品の状態 新品、未使用

