【ギフ_包装】 Fate/EXTRA CCC BB 【フィギュア】[双翼社] その他

Fate/EXTRA CCC BB 1/7 完成品フィギュア

暗所にて保管していました。

特に汚れなどはないと思いますが、素人保管になりますのでご注意ください。

箱はありません。プチプチに包んで発送します。

#双翼社

#Fate_EXTRACCC『Fate』シリーズ

#BB_ムーンキャンサー_

#Fate_EXTRACCCBB1_7完成品フィギュア

私はおしゃまで悪魔でイケイケな月の女王、BBちゃんです!

ゲーム『Fate/EXTRA CCC』より、黒い外套を羽織り、間桐桜に酷似した謎の美少女「BB」が1/7スケールで登場です。「支配の錫杖」を持つ彼女は、時折見せる挑発的な表情やクールさを漂わせた物腰とは裏腹に、内面は意外に純情。躍動する姿により、体のラインやふんわりと広がる髪の質感まで再現いたしました。

グッドスマイルカンパニー

FGO Grand Order

ABS&PVC 製塗装済み完成品・1/7スケール・専用台座付属・全高:約236mm

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

