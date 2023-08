昨年夏にイギリスエセックス州にて開催された陸軍の軍事イベントにて入手した希少品です。

ドラゴン6分12号戦車



大満州国建国功労賞

賞味期限

新品 Elzetta ZRC-B133

チリコンカン 2023年9月

旧日本軍 外套 外被 コート フード付 ミリタリー サバゲー C R5904C

米 2023年7月

チャレンジメダル⑪ ホノルル市長

エナジードリンク 2024年7月

アシェット 週刊10式戦車をつくる 完成品 動作未確認



新品未開封レア⭐︎イギリス陸軍ミリ飯/レーション セット

味は食べてないので分かりませんが、

VOLK TACTICAL GEAR ModularBag マルチカムアリッド

現在でも戦時下で食べられてる英国軍戦闘食につき滅多に市場に出回らないレア品です。

MADE IN USA ビンテージ ランタン ミリタリー グリーンオイルランプ



新品 Holy Warrior ホロサイト レプリカ

素人保管につきご理解の上ご購入ください。

5.56mm 80発 弾丸ベルト ベルトリンク



ドラゴン6分12号戦車

ミリ飯

大満州国建国功労賞

レーション

新品 Elzetta ZRC-B133

ミリメシ

旧日本軍 外套 外被 コート フード付 ミリタリー サバゲー C R5904C

戦闘糧食

チャレンジメダル⑪ ホノルル市長

MRE

アシェット 週刊10式戦車をつくる 完成品 動作未確認

保存食

新品未開封レア⭐︎イギリス陸軍ミリ飯/レーション セット

レトルト

VOLK TACTICAL GEAR ModularBag マルチカムアリッド



MADE IN USA ビンテージ ランタン ミリタリー グリーンオイルランプ

分類···その他

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

昨年夏にイギリスエセックス州にて開催された陸軍の軍事イベントにて入手した希少品です。賞味期限チリコンカン 2023年9月米 2023年7月エナジードリンク 2024年7月味は食べてないので分かりませんが、現在でも戦時下で食べられてる英国軍戦闘食につき滅多に市場に出回らないレア品です。素人保管につきご理解の上ご購入ください。ミリ飯レーションミリメシ戦闘糧食MRE保存食レトルト分類···その他

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

新品 Holy Warrior ホロサイト レプリカ5.56mm 80発 弾丸ベルト ベルトリンクドラゴン6分12号戦車大満州国建国功労賞新品 Elzetta ZRC-B133旧日本軍 外套 外被 コート フード付 ミリタリー サバゲー C R5904Cチャレンジメダル⑪ ホノルル市長アシェット 週刊10式戦車をつくる 完成品 動作未確認