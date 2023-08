FOB FACTORY(FOBファクトリー) F2418 M-65 フィールド ジャケット / メンズ / ライトアウター / ミリタリー / コットン モールスキン / カジュアル / リラックス / 日本製 / M-65 FIELD JACKET

エフオービーファクトリー

サイズ2

Mサイズ

黒 ブラック モールスキン

肩47 幅56 着丈73 袖67

一般的な日本サイズのLくらいはあります

2023年2月に楽天で39600円にて購入

一回外出しただけで綺麗です

まだ水にもあててません

アタリなどもありません

真っ黒な光沢がある状態

ここから着倒して洗いを繰り返すと凄い雰囲気とパッカリングやシワや退色などが楽しめます

スーツの方なども黒なので通勤にも

使えると思います

素人保管につき過度に神経質な方はご遠慮ください

■不朽の名作を再現

ミリタリージャケットの看板といっても過言ではない「M-65」。M-65の2ndモデルをベースに、F.O.Bが再現しました。

オリジナルに忠実にアルミジッパーが雰囲気です

防寒性能をあわせもつ存在感のある立ち襟や、アクセントとしても映えるフロントの大きなポケットなど、男心くすぐるデザインが魅力的。

ミリタリーデザインながら、落ち着いた光沢が上品かつ高級感のある雰囲気で、幅広いコーディネートで活躍する頼もしいアイテムです。

カラー···ブラック

タバコやペットはありません

プロフ参照下さい

#freewheelers

#フリーホイーラーズ

#コリンボ

#ブートレガーズ

#リアルマッコイズ

#トイズマッコイ

#レインボーカントリー

#クッシュマン

#デラックスウエア

#ヘラーズカフェ

#フェローズ

#ラングリッツレザー

#langlitzleather

#トロフィークロージング

#wesco

#ウエスコ

#ホワイツ

#バンソン

#ショット

#ブラックサイン

#blacksign

#ジャンゴアトゥール

#ライダース

#レザージャケット

#strum

#ストラム

#westride

#ウエストライド

#テンダーロイン

#ネイバーフッド

#neighborhood

#ワコマリア

#ウルフズヘッド

#アディクトクローズ

ミリタリーパンツ

軍パン

waiper

米軍

中田商店

ミリタリーウエア

FOB FACTORY(FOBファクトリー) F2418 M-65 フィールド ジャケット / メンズ / ライトアウター / ミリタリー / コットン モールスキン / カジュアル / リラックス / 日本製 / M-65 FIELD JACKETエフオービーファクトリーサイズ2Mサイズ黒 ブラック モールスキン肩47 幅56 着丈73 袖67一般的な日本サイズのLくらいはあります2023年2月に楽天で39600円にて購入一回外出しただけで綺麗ですまだ水にもあててませんアタリなどもありません真っ黒な光沢がある状態ここから着倒して洗いを繰り返すと凄い雰囲気とパッカリングやシワや退色などが楽しめますスーツの方なども黒なので通勤にも使えると思います素人保管につき過度に神経質な方はご遠慮ください■不朽の名作を再現 ミリタリージャケットの看板といっても過言ではない「M-65」。M-65の2ndモデルをベースに、F.O.Bが再現しました。オリジナルに忠実にアルミジッパーが雰囲気です防寒性能をあわせもつ存在感のある立ち襟や、アクセントとしても映えるフロントの大きなポケットなど、男心くすぐるデザインが魅力的。 ミリタリーデザインながら、落ち着いた光沢が上品かつ高級感のある雰囲気で、幅広いコーディネートで活躍する頼もしいアイテムです。カラー···ブラックタバコやペットはありませんプロフ参照下さい#freewheelers #フリーホイーラーズ#コリンボ#ブートレガーズ#リアルマッコイズ#トイズマッコイ#レインボーカントリー#クッシュマン#デラックスウエア#ヘラーズカフェ#フェローズ#ラングリッツレザー#langlitzleather#トロフィークロージング#wesco#ウエスコ#ホワイツ#バンソン#ショット#ブラックサイン#blacksign#ジャンゴアトゥール#ライダース#レザージャケット #strum#ストラム#westride#ウエストライド#テンダーロイン#ネイバーフッド#neighborhood#ワコマリア#ウルフズヘッド#アディクトクローズミリタリーパンツ軍パンwaiper米軍中田商店ミリタリーウエア

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

