定価 37000円

ブランド

Just Cavalli

サイズ M

ウエスト74cm / ヒップ86cm / 股上20.5cm / もも周り48cm / 股下78cm / 裾周り27cm

生地

77%綿 / 23%ポリエステル

ジャスト カヴァリについて

イタリアのデザイナー、ロベルト・カヴァリは自身のブランド、ロベルト カヴァリ(Roberto Cavalli)のコンテンポラリーラインとして、2000年にジャスト カヴァリ(Just Cavalli)を立ち上げる。

現在、ジャスト カヴァリのブティックは、世界中の主要都市に42店舗展開。また、2011年1月より、ウェアおよびアクセサリーは、ブランドのオンラインでの購入も可能となった。この新しいオンラインストアは、グローバルパートナー、YOOXグループによって運営されている。

【アウトレット商品について】

日本での正規代理店が開催した展示会、

ファッションショー等で使われた

OUTLET商品を買い付けして参りました。

OUTLET商品とは以下のような商品です。

・展示会等での展示品

・在庫処分品

・製品の箱が代替品(白や茶色の箱など)の商品

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ジャストカヴァリ 商品の状態 新品、未使用

