人気を誇る 【L】90s Champion リバースウィーブ　無地　グレー スウェット

サイズ：Large

DIESEL ロゴトレーナー

着丈 66cm

60s VintageSweat USA製

身幅 65cm

Creek Logo スウェットXLサイズ

袖丈 59¥7cm

美品クッシュマン 30sヴィンテージ レプリカ サーマルフルジップスウェット

※人採寸のため、多少の誤差はご了承願います。

ブラックアイパッチ トレーナー スウェット



希少 ナイキ ハーフジップ XL トレーナー スウェット 刺繍 紺

色：グレー

Supreme small box logo crewneck olive M



珍品 チャンピオン 2XL リバースウィーブ 目無し スウェット トレーナー

状態：

【L】90s Champion リバースウィーブ 無地 グレー

襟元に汚れ有ります。

ア・ベイシング・エイプ✕チャンピオン/コラボスウェット

全体的に使用感がありますが、ほつれ等無く綺麗な状態です。

adidas 90s スウェット 山型 ゆるだぼ



【90s】ディズニー ミッキー キャラクタープリント スウェット USA製

リバースウィーブ他にも出品してます

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド チャンピオン 商品の状態 傷や汚れあり

サイズ：Large着丈 66cm身幅 65cm袖丈 59¥7cm※人採寸のため、多少の誤差はご了承願います。色：グレー状態：襟元に汚れ有ります。全体的に使用感がありますが、ほつれ等無く綺麗な状態です。リバースウィーブ他にも出品してます

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド チャンピオン 商品の状態 傷や汚れあり

【美品】genzai スウェット Lサイズ【即完売モデル】シュプリーム☆刺繍ロゴ 希少 スウェット 入手困難 MX-Large スウェット ばんばんざい みゆ着用BALECIAGA バレンシアガ スウェット MサイズVINTAGE MERCEDES-BENZ ベンツ スウェット トレーナークリームソーダ リーゼントドラゴン スカジャンHUF ハフ ハーフジップ トレーナーFOG ESSENTIALS 2022AW 1977 スウェット M ウィート