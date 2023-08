SmallHD のBolt 500 RX内蔵のビルトインワイヤレスモニター FOCUS Bolt500 RX 中古美品です。

velbon Mark-7G 大型三脚 雲台 PH-270B 望遠 カメラ



Insta360 one x2 アクションカメラ 自撮り棒SDカード付き

複数台保有しているうちの予備機ですが、予備機の使用頻度はそこまで高くないため、機材整理にて処分です。

美品❗️LUMIX G X VARIO 35-100mm F2.8 POWER



TAMRON 70-200mm F2.8 VC USD G2 (A025E)

B&Hにて購入し、個人輸入したものとなります。

SENNHEISER MKE600 ショットガンマイク



【値下げ中】CANON LP-E19 キャノン 純正品

最近まで使用しているものとなり動作確認済みですが、トータル使用回数は室内ロケ中心に10回程度と美品クラスです。

Canon EF16-35F4L IS USM 広角レンズ



DAIWA(SLIK) ビデオカメラ三脚 DST-73 ①

写真のように、傷もほとんどありません(小キズ程度はあるかと思いますので、気にされる方はご遠慮ください)。

7artisans 28F1.4/LM



V860III-S GODOX (割れあり品1個) (溶けあり品1個)

ファームウェアは、4.8.6です。Teradek Bolt500TX、ACE500TXなどとペアリングして使用できます。(→送信側ファームウェアも最新にされることを推奨いたします。また、ペアリング時にはREGIONをTX、RX共に合わせておかないとペアリング失敗しますので、適切に操作ください。使用方法に自信のない方はご購入をご遠慮ください。)

Fotodiox LM-XCD ライカ hasselblad



NANLITE Forza 60B LED バイカラースポットライトセット

モニター表面にはSmallHD純正のキズ防止グラスを貼り付けています。タッチパネル操作になっているため貼ってありますが、不要な方はご自身で剥がしてください。

★口径46mm★ カメラレンズ用フロントキャップ 38個アソートセット



Peter McKinnon X NOMATIC SLING

出品物は以下となります。

❤️オリンパス コンバーターレンズ3点セット❤️ 純正ポーチ付

・本体、アンテナ、ハンドルパーツ

Vixen ポータブル赤道儀 星空雲台 ポラリエ



RRS LensPlate LCF-101 SONY望遠レンズ三脚座交換プレート

かなりレアなお品となりますため、お探しの方がもしいらっしゃれば、この機会にどうぞ。

Canon EF-M55-200F4.5-6.3 IS STM 週末限定



オムロン ヒューマンビジョンコンポ B5T-007001-020 ほぼ新品

技術的サポートは致し兼ねますのでご了承ください。また、NC、NRにておねがいします。

美品 fujifilm フジフィルムフラッシュ EF-X20 ストロボ



Libec 650EX 三脚

※過度な値引き交渉はご遠慮くださいませ。

AF-S 24-120F4G ED VR

※新品ではありませんので神経質な方はご遠慮下さい

【じゅんぺいさん専用】Freewell DJI Pocket2専用フィルター

※仕事の関係上、出荷は主に土日祝日となりますことご了承下さい

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

SmallHD のBolt 500 RX内蔵のビルトインワイヤレスモニター FOCUS Bolt500 RX 中古美品です。複数台保有しているうちの予備機ですが、予備機の使用頻度はそこまで高くないため、機材整理にて処分です。B&Hにて購入し、個人輸入したものとなります。最近まで使用しているものとなり動作確認済みですが、トータル使用回数は室内ロケ中心に10回程度と美品クラスです。写真のように、傷もほとんどありません(小キズ程度はあるかと思いますので、気にされる方はご遠慮ください)。ファームウェアは、4.8.6です。Teradek Bolt500TX、ACE500TXなどとペアリングして使用できます。(→送信側ファームウェアも最新にされることを推奨いたします。また、ペアリング時にはREGIONをTX、RX共に合わせておかないとペアリング失敗しますので、適切に操作ください。使用方法に自信のない方はご購入をご遠慮ください。)モニター表面にはSmallHD純正のキズ防止グラスを貼り付けています。タッチパネル操作になっているため貼ってありますが、不要な方はご自身で剥がしてください。出品物は以下となります。・本体、アンテナ、ハンドルパーツかなりレアなお品となりますため、お探しの方がもしいらっしゃれば、この機会にどうぞ。技術的サポートは致し兼ねますのでご了承ください。また、NC、NRにておねがいします。※過度な値引き交渉はご遠慮くださいませ。※新品ではありませんので神経質な方はご遠慮下さい※仕事の関係上、出荷は主に土日祝日となりますことご了承下さい

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

G-SHOCK gw b5600希少 ZEISS PLANAR T*50F1.4 ZK コシナ PENTAX K【新品未使用】富士フィルム FUJIFILM XF18mmF2 Racru アクリュ カメラストラップ レザー 美品Haida M10 New Version Master Kit☆Canon EOS Kiss Digital X☆初めての一眼レフに最適!ポラリエ、雲台セット