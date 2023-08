˚✩∗*゜⋆。˚✩☪︎⋆。˚✩˚✩∗*゜⋆。˚✩⋆。˚✩☪︎⋆ ˚✩∗*゜

ご覧いただきありがとうございます♪

即購入、大歓迎ですので、よろしくお願いします♪

○商品説明

☆極美品☆

PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE

プリーツプリーズ イッセイミヤケ

プリーツプリーズ カットソー



フリンジネック ハイネック

グラデーション マルチカラー

ノースリーブカットソー ブラウス

トップス

○購入時情報

購入先: プリーツプリーズオンライン

購入時期: 数年ほど前

着用回数及び期間: 約1回程度

○状態

比較的に着用回数少ないお品です^ ^

全体的に綺麗で、特に目立つ汚れや擦れなどなく

まだまだ長くご愛用いただけます♪

ご満足いただけるお品になっております☆

○素材

ポリエステル100%

詳細は写真にて確認下さい^ ^

○色

ゴールド その他

詳細は写真にて確認下さい^ ^

○採寸(多少の誤差がございます)

※着画はご遠慮お願いします※

3号サイズ

Lサイズ相当

平置き採寸

肩幅 26cm

身幅 30cm

着丈 55cm

ネック部 10.5〜19cm

管理番号

袖丈···半袖 季節感···夏 Lサイズだったと思います ポリエステル

T81so

■注意事項

素人採寸なので多少の誤差はご了承ください

神経質な方はご遠慮ください^ ^

梱包時は丁寧に梱包の上発送致します^ ^

基本的には1〜2日で発送致します♪

即購入可能です♪

コメントなど、お気軽にお待ちしてます♪

商品の情報 商品のサイズ L ブランド プリーツプリーズ 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ L ブランド プリーツプリーズ 商品の状態 未使用に近い

