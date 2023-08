L.L.Bean j crew eddie bauer griffin Ralph Lauren OLDGAP USA VINTAGE POLO SPORT DNKY TOMMY JEANS SPORTS TECH FREAK'S STORE Y2K HIPHOP ヴィンテージ アメカジ B系 HIPHOP

●アイテム説明

90年代 ディッキーズ FISHER オーバーサイズ オーバーオール オールインワン ワークジャケット 長袖 グレー カバーオール。

厚手のコットン100%生地、

めちゃくちゃかっこいいです。必ずご納得頂けるクオリティかと思います(^-^)

●サイズ

表記サイズ 42 REGULAR (XL〜XXL前後のサイズ感です、採寸をご確認くださいませ。)

実寸サイズ 全て平置きで

着丈 約53.5cm

身幅 約66.5cm

袖丈 約63cm

肩幅 約51cm

ウエスト 約53cm(106cm)

股下 約68cm

股上 約38cm

わたり幅 約41cm

裾幅 約25.5cm

※素人採寸の為、多少の誤差はご容赦下さいませ。

●状態

デッドストックの未使用品です^ - ^

⭐︎皆さまのご購入、お待ちしております☆

カラー···グレー

パンツ丈···フルレングス

素材···コットン

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ディッキーズ 商品の状態 新品、未使用

●アイテム説明90年代 ディッキーズ FISHER オーバーサイズ オーバーオール オールインワン ワークジャケット 長袖 グレー カバーオール。厚手のコットン100%生地、めちゃくちゃかっこいいです。必ずご納得頂けるクオリティかと思います(^-^)●サイズ表記サイズ 42 REGULAR (XL〜XXL前後のサイズ感です、採寸をご確認くださいませ。)実寸サイズ 全て平置きで着丈 約53.5cm身幅 約66.5cm袖丈 約63cm肩幅 約51cmウエスト 約53cm(106cm)股下 約68cm股上 約38cmわたり幅 約41cm裾幅 約25.5cm※素人採寸の為、多少の誤差はご容赦下さいませ。●状態デッドストックの未使用品です^ - ^⭐︎皆さまのご購入、お待ちしております☆カラー···グレーパンツ丈···フルレングス素材···コットン季節感···春、夏、秋、冬

