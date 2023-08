Treasure selected from collectibles.

詳細紹介

国メキシコ

期間メキシコ合衆国/メキシコ共和国 ( 1823 年以降)

タイプ標準流通硬貨

年1970 ~ 1983 年

価値1 ペソ (1 MXP)

通貨ペソ ( 1823-1992 )

構成銅ニッケル (75% 銅、25% ニッケル)

重さ9.0g

直径29mm

厚さ1.91mm

形ラウンド

表面

国家の紋章(サボテンの上に左を向いた鷲、花輪の上にくちばしに蛇が描かれている)、その上に半円を描く碑文がある

レタリング: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

翻訳: メキシコ合衆国

逆行

ホセ・マリア・テクロ・モレロス・イ・パボンの肖像画が左側にある価値

レタリング:

UN PESO

Mo

1975

翻訳: 1ペソ

角

アシ

500円玉は比較用

ワールドコインカタログ引用

★宜しければプロフィールもご覧下さい。

ヴィンテージの定義

アメリカの関税に関する法律ではヴィンテージとアンティークを「製造されてから現在までに何年経過しているか」によって明確に区別しています。

・「ヴィンテージ」・製造されてから30〜99年経過しているもの

・「アンティーク」・製造されてから100年以上経過しているもの

ちなみに、ヴィンテージはもともとワインの価値を示すための用語でしたが、“時間をかけて良さが増した品物”という意味合いから、ファッション用語としても用いられるようになりました。

「レトロ」との違い

まるこ様専用メキシコ大輪1ペソ1975年ホセ・マリア・モレーロス 独立戦争英雄



古く懐かしい感じがする品物のことを「レトロ」と表現することがあります。「レトロ」にはヴィンテージやアンティークのように明確な基準が定められておらず、印象を表すために使われる言葉です。

Rare. レア.「希少な」「珍しい」を意味する英語レアアイテム - 希少価値をもつ品物。

商品の状態 傷や汚れあり

