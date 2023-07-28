【新作入荷!!】 ダイヤモンド 【本物の品質】天然 リング pt900 vライン v字 リング

国内生産品【高品質ダイヤ使用】プラチナ (刻印有 1 104

【本物の品質】天然 ダイヤモンド リング v字 vライン pt900



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黒蝶真珠指輪Ｐt900



【saphiret】ローズカット アンティーク サフィレット s925リング

商品詳細

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◆中石 天然ダイヤモンド

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◆クラリティー SIクラス

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◆カラー Ｈ～Jクラス

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◆ルース D約：0.1ct

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◆使用金属 pt900

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◆サイズ 11号 ※別途追加料金6000円にてサイズ調整が可能商品です

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■付属品 BOX

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※天然の物はインクルージョンを含んでいたり、お色味が画像と多少異なって見える場合がございます。

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※画像のct数は印刻有のイメージでございます。在庫により多少の誤差がございますのでご了承いただける方のみご購入をお願い致します。

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

国内生産品【高品質ダイヤ使用】プラチナ (刻印有 1 104 オーダーメイド製となっております。商品詳細 ◆中石 天然ダイヤモンド ◆クラリティー SIクラス◆カラー Ｈ～Jクラス◆ルース D約：0.1ct◆使用金属 pt900◆サイズ 11号 ※別途追加料金6000円にてサイズ調整が可能商品です ■付属品 BOX※天然の物はインクルージョンを含んでいたり、お色味が画像と多少異なって見える場合がございます。 ※画像のct数は印刻有のイメージでございます。在庫により多少の誤差がございますのでご了承いただける方のみご購入をお願い致します。☆ アラマンダジャパン で検索☆新作どんどんアップするよ♡少しでも気になったらフォローして下さい（╹◡╹）値下げ交渉お気軽にどうぞ！なるべく迅速な対応を心掛けます☆

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