○アイテム

ブランドビンテージショップ購入

ドッキングデザインがよりスタイルアップして見せてくれ、スカートのスリットがドレッシーで素敵です。さりげないウエストのリボンがポイントに。

縦ラインのシルエットが女性らしさを演出

ディオールらしいフォーマルシーンにドレスとしてもおすすめの1着♪

○サイズ

サイズ9(相当)

肩幅37.5cm

身幅44cm

袖丈20cm

総丈130cm

ウエスト35cm

ヒップ45cm

平置き実寸。(多少誤差お許しください)

着画はごめんなさいm(._.)m

○状態

目立った汚れやダメージ等はなくまだまだお使いただける綺麗なお品です。

あくまでもUSED品のため、完璧をお求めの方、中古品にご理解のない方や神経質な方はご遠慮下さい。

○カラー

ブラック 黒

○素材

表地 シルク 絹

裏地 レーヨン シルク キュプラ

♡・・・・・・♡・・・・・・♡・・・・・・♡

他にもレディースアパレルを多数出品中!

↓↓↓↓↓

#copirobo_出品一覧

♡・・・・・・♡・・・・・・♡・・・・・・♡

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

⚠️素人の自宅保管、素人検品である為見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。

⚠️タイトル、説明にない小物類は撮影用のため付属いたしません。

⚠️発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法でお送りするので、畳みジワはご容赦くださいm(_ _)m

出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。

ご不明点があればお気軽にお問い合わせください¨̮♡︎

商品の情報 商品のサイズ M ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

