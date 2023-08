177 70914

当店では全てのお客様にご満足いただけますように、顧客満足度100%を目標に運営しております(^^)/

また、当店では壊れにくく、長年お使いになっていただけるようなパソコンのみを取り扱っております。

こちらのPCはアップルが自信をもって販売するMacBook Pro (13-inch, 2019, Four Thunderbolt 3 ports)になります(^^♪

高速SSD256GB 搭載で Core i7搭載!メモリも16GBもあり、まさに何をするのにも困らないAppleの超高性能PCです✨

表面にあるアップルのマークで見たら一発でアップルのMacBookだとわかります!羨ましがられること間違いなし♪

大学やカフェ、仕事場でも大活躍間違いなしのノートパソコンです

当社が責任をもって、整備・セットアップしているので安心してお使いになれます(^^)/

既に設定は済ませておりますので、届きましたらすぐにお使いになれます!

感染対策も徹底!発送前にアルコール除菌!

ご購入から24時間以内に発送いたします

✅返品

商品到着日から1週間以内の初期不具合は返金返品対応させて頂きます。

貴方のパソコンを是非、私たちにお任せください(^^♪

メーカアップル

型名Z0WQ (ベース:MV962J/A)

品名MacBook Pro13

OS macOS 13.3.1 Ventura

CPU Core i7-2.8GHz

メモリ16GB

ストレージ256GB (SSD)

ドライブ非搭載

グラフィックIntel Iris Plus Graphics 655

ディスプレイ13.3インチ(2560*1600) Retina

インターフェースThunderbolt3(USB-C)*4

ネットワーク無線LAN(ac/a/b/g/n),Bluetooth5.0

指紋認証あり

WEBカメラあり

ACアダプター

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 やや傷や汚れあり

