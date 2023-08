❤️いつもご覧いただきましてありがとうございます♪

管理番号1:BR013 BE

管理番号2:1110-572-9158

【ブランド】

Salvatore Ferragamo/サルヴァトーレフェラガモ

【商品名】

ショルダーバッグ

【素材】

レザー

【カラー】

ボルドー ブラウン

【サイズ】

約横22cm×高さ18cm×マチ8cm×ショルダーベルト長さ107cm

【付属品】

なし

【その他仕様】

内側ポケット×1、外側ポケット×1

【総合ランク】

A/使用感のある中古品

【コメント】

全体的に細かい傷、使用感ありますが、丈夫でまだまだ使用できるおすすめ商品です。

【その他】

ベテラン鑑定士による鑑定済正規品です。

古物商許可番号 第441090003245号

仕入れ先は、古物市場や店頭で買取を行い、正規鑑定できるブランド品専門の老舗卸業者より特別に譲り受けています。

写真に映りきらない使用感がある場合もあります。

一度人の手に渡ったものである事をご理解いただきご購入をお願い致します。

[返金保証]

1万円以上の商品については、お客様都合による返品を希望される場合には、商品到着後3日以内にメッセージを下さい。返金・返品対応します。(4日目以降不可)

1万円未満の商品については、写真や説明文に無い大きな傷等ありご納得頂けない場合は、到着後7日以内に限り返金・返品対応させて頂きます。

#極美品 #美品 #良品 #ブランド #ferragamo #フェラガモ #ショルダーバッグ #ブラウン #レザー

商品の情報 ブランド サルヴァトーレフェラガモ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド サルヴァトーレフェラガモ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

