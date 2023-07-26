注目ショップ・ブランドのギフト Cartier カルティエ ピンクサファイア リング ラブ リング

フェミニンな煌めきのピンクサファイアをセット

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詳細：カルティエ Cartier ピンクサファイア ラブ リング

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付属品：箱

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備考：カルティエのLOVEコレクションの中でも一番の存在感を放つ「ラブリング」。

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売るつもりなかったため、ギャランティ等破棄してしまいました。

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ワンポイントでピンクサファイアが付いてます。

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あくまでも中古ということをご理解ください。

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商品の情報 ブランド カルティエ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

フェミニンな煌めきのピンクサファイアをセットやわらかく肌になじむ18金ピンクゴールド製⭐︎⭐︎お値段のご相談もお気軽に⭐︎詳細：カルティエ Cartier ピンクサファイア ラブ リングサイズ：#9最大幅：0.5cm素材：K18PG重量：8.5g付属品：箱備考：カルティエのLOVEコレクションの中でも一番の存在感を放つ「ラブリング」。⭐︎購入後ほとんど使用せず綺麗です⭐︎売るつもりなかったため、ギャランティ等破棄してしまいました。ケースのみ残っております。購入→銀座カルティエ材質··→ピンクゴールドワンポイントでピンクサファイアが付いてます。あくまでも中古ということをご理解ください。カルティエカルティエ ラブリングカルティエ ピンクサファイアカルティエラブリング

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