高級品市場 大木製作所　タワー型　室内物干し　大 棚/ラック

大木製作所 タワー型室内物干し 大

カリモク アンティーク キャビネット



バンブー チェスト 箪笥 インテリア 竹製 昭和レトロ

今年の１月に購入したのですが、使いたい場所にサイズが合わず、ほとんど使用しませんでした。中古品になりますことご理解ください。

ネイチャートーンズ キッチン フルオプション おまけ付き



ベンチ スツール 古材 足場板 ラック ダイニングチェア

大型たのメル便で送りますので、送料５０００円込みの金額になります。

北欧ビンテージ スウェーデン 1960年代ヴィンテージ ４段 チェスト



本棚 ガラス扉 引き出し付き 昭和レトロ アンティーク 古民家 ヴィンテージ

定価２４，８４０円

BISLEY 1F3 ファイリングキャビネット ブルー



イーヴァル IVAR 2セクション 収納ラック

材 質

aoiro様専用

ステンレス鋼

23区＆地域限定送料込み☆ミラー付き収納棚☆

サイズ

Yuukaさん専用 ランドリーラック

【使用時】71×101×H151cm

コロコロデスク＆チェア

【収納時】71×88×H10cm

植物棚 アイアン棚 エキスパンドメタル アイアンシェルフ ダクトレール アガベ

重 量

antique【wall shelf】シャビー ブラケット 飾り棚 欅 無垢材

5.5kg

木製 オープン シェルフ ラック 4段 S 収納 本 棚 リビング 飾り 台 木



レア nike 什器 シューズラック こだわりのある方におすすめ！

足元に組み込まれたスプリングの作用で一人の力でも簡単にサッと広げられます。

9 METALSISTEM メタルシステム スチールラック キャスター付



天然杉一枚板（カウンター・天板）

畳めば約10cm幅になり、立て掛ければ収納場所を取りません。写真参考にしてください。

マコト様専用 アイアンシェル 鉄脚 オーダー



アンファン キャビネット アメリカンカントリー

主な素材···ステンレス

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

大木製作所 タワー型室内物干し 大今年の１月に購入したのですが、使いたい場所にサイズが合わず、ほとんど使用しませんでした。中古品になりますことご理解ください。大型たのメル便で送りますので、送料５０００円込みの金額になります。定価２４，８４０円材 質ステンレス鋼サイズ【使用時】71×101×H151cm【収納時】71×88×H10cm重 量5.5kg足元に組み込まれたスプリングの作用で一人の力でも簡単にサッと広げられます。畳めば約10cm幅になり、立て掛ければ収納場所を取りません。写真参考にしてください。主な素材···ステンレス

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

木製マガジンラック無印良品•ウォールナット材コートハンガー業務用 オフィスカウンター 書庫 キャビネ 鍵なし木製ウッドシェルフ/アイアンシェルフ/5段 W86xD40xH175ハンガーラック プロクルー タフグラン ブラック 業務用 頑丈 インダストリアル