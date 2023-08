一番の Microsoft 北米版 ノートパソコン Laptop2 Surface ノートPC

Microsoft ノートパソコン Surface Laptop 13.5型

カナダで購入したのでキーボードがUS配列です。OSも初期設定時では日本語が選べませんが、日本語化できます。日本語入力もできます。

タッチパネルが使えるノートPCです。

利用の幅が格段に広がり、通常のノートPCより格段に便利です!箱に入れて発送致します。

初期化後、初期設定済み商品です。

到着後すぐ利用可能です!

■基本スペック

・CPU:Intel Core i5-8350U 1.70GHz

・RAM:8GB

・ストレージ:128GB

・OS:Windows 10

・モニタ 13.5インチ

■商品状態

・基本動作確認 OK

・スピーカー OK

・画面タッチ OK

・カメラ OK

・Wi-Fi OK

・顔認証 OK

・付属品 バッテリーアダプタのみ

・画面保護カバー付き

商品の情報 ブランド マイクロソフト 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 ブランド マイクロソフト 商品の状態 やや傷や汚れあり

