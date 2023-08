最旬ダウン BRU NA BOINNE コート その他

BRU NA BOINNE

MAISON SPECIAL(メゾンスペシャル) コート、アウター



no more サイクリングコート

PRICE : ¥56,700

SIZE : 00, 0

コットン100%

コットン100%・ヘリンボンの迷彩のコートです。フロントはスナップボタンとなり、きれいに立つ大きな襟が特徴的。

股下はボタンを留めることで、ショートパンツのつなぎのような形になります。

こちらは、生地を巻き込まないでサイクリングが出来るという独創性のあるデザインです。

サイクリングコートというネーミングにここで納得!です。

PEACEを求め続けるブルーナボインからのメッセージ『no more 』 (もっと平和に、ずっと平和に)の文字がプリントされています。

カモフラージュ柄のコートにピンクの文字が柄のように溶け込んでいます。無柄ものを選びがちなアウターですが、大胆な柄物もお薦めです。

お気に入りの1着ですがもう何年も来ていないので出品致します。

状態はすごく良いです。

#BRU NA BOINNE

#ブルーナボイン

#コート

#ハーフコート

#迷彩

#お洒落

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ブルーナボイン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

