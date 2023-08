OLYMPUS E−PL6 E-PL6 EZ ダブルズームキット WHITE

2015年に友人から購入しました。

3年ほど利用してないため出品します。

動作、撮影は問題ありません。

落としたりなどはしていないため大きな傷などはありません。

テスト撮影したものを6枚目以降に載せています。(2023年5月撮影)

保管はツールボックスに除湿剤も入れて保管しています。

【内容物】

カメラ本体

M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R(標準レンズ、レンズフィルター付き)

M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4-5.6 R(望遠レンズ)

バッテリー

充電器

ストラップ

ボディキャップ

AVケーブル

カメラグリップ(本体取り付け済)

フラッシュ(FL-LM1)

本体カバー(3枚目右の物)

SDカード16GB(フラッシュエア)

⚠欠品しているもの(以下2点)

標準レンズのレンズキャップ(レンズフィルターが付いています)

CB-USB6のケーブル

以下詳細

CAMERA TECHNOLOGY: COMPACT

HDMI端子数(新): 1

SDカード対応種類: SDXC

WiFi: WiFi Ready

color: WHITE

センサーサイズ: MICRO 4/3

センサーサイズ(新): マイクロフォーサーズ

タッチパネル有

バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池

フォーサーズ種類: マイクロフォーサーズ

メモリカード対応種類: SDXC

モニタ有

レンズセット: 2本

レンズ交換有無: レンズ交換対応有

動画圧縮方式: MPEG4

動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上

動画記録画素数: 1920X1080

可動式液晶モニター: チルト可動式液晶モニター

手ぶれ補正機能有無・種類: イメージセンサーシフト式

撮像素子種類: MOS/LiveMOS

総画素数クラス別3: 601万画素以上

静止画有効画素数・クラス別: 1551万画素以上

顔認識種類: 顔認識機能

#オリンパス

#OLYMPUS

