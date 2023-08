商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。

以下お読みいただき、ご検討宜しくお願い致します。

【商品の説明】

ブランド・メーカー : NIKE SB

商品名:エアジョーダン1ロー

サイズ:29

カラー:デザートオレ

その他:

【商品の状態】

使用状況 :10回以上使用

外箱:無し

【その他】

納期:ご入金より当日〜翌日に発送致します。スニーカーは外箱の上から段ボールに入れて梱包して発送致します。

【値下げ交渉に関しまして】

大幅な値下げは不可。多少なら値下げ可能。オファー金額をコメントして下さい。値下げする場合は即支払い可能の方のみとさせていただきます。

レアスニーカーに関しまして、相場を元に値段を設定させて頂いております。相場は日々変動致しますので相場の上下により値段を変更させていただく場合がございます。

24時間以内にご入金お願い致します。

その他多数スニーカー出品しております。

セット販売も可能です。是非お問い合わせ下さい。

→→#t46snkrs

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ナイキ 商品の状態 傷や汚れあり

