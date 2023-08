ご覧頂きまして誠にありがとうございます。

【商品説明】

冠婚等のイベントに三回ほど着用

25周年記念 セットアップ

ブラック

ジャケット パンツ スラックス

スーツ

テーラードジャケット

タキシード ベスト、蝶ネクタイおまけ



ジャケット

右肩に擦れのほつれがあります。

画像でご確認ください。

スラックスは、裾直し済

サイズの方でご確認ください。

クリーニング専門店で、

ジャケット

スラックス

ネクタイ

シャツ

クリーニング済

おまけ

同じポールスミス コレクションの

シャツとネクタイ

をプレゼントさせて頂きます。

シャツに関しては襟の部分に汚れがあります。

ご希望であれば

使用済みにはなりますが、

ポールスミス

クリームカラーのTシャツ

クリームカラーのポロ風シャツ

グレー スウェットTシャツ

もお付けします。

おまけの品は、お気持ちの物になりますので

その点はご理解ください。

Tシャツセットは出品の方からご確認ください。

【サイズ】

ジャケット

総丈 約73cm

身幅 約49cm

肩幅 約42cm

袖丈 約62cm

スラックス

ウエスト

約80cm

ワタリ幅

約28cm

股上

約32cm

裾幅

約17cm

股下

約67cm

シャツ

身丈 約78cm

身幅 約50cm

肩幅 約43.5cm

袖丈 約63.5cm

※素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。

【注意事項】

※ご購入前に必ずプロフィールをお読みください。

※画像の方に、素材等はタグの詳細がありますので、そちらをご参照ください。

※カメラ等の性能上、多少色が異なる場合がありますので、ご理解ください。

※出品前、梱包前に確認致しますが、

素人保管のため、細かい汚れ等がある場合がありますので、神経質な方はご購入をご遠慮ください。

※畳ジワ等があることをご了承くださいませ。

※品物によっては、かなり小さく梱包する場合があります。

※梱包は再利用の箱を使っての梱包になります。

※状態等、サイズ感の感じ方は個人差がある点

※中古品、人に渡っている物

上記をご理解頂ける方のみご購入をお願いします。

#Mq_shop

よければ、他にもいろいろと出品中です。

カラー···ブラック

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ポールスミスコレクション 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きまして誠にありがとうございます。【商品説明】冠婚等のイベントに三回ほど着用ポールスミス コレクション25周年記念 セットアップブラックジャケット パンツ スラックススーツテーラードジャケットジャケット右肩に擦れのほつれがあります。画像でご確認ください。スラックスは、裾直し済サイズの方でご確認ください。クリーニング専門店で、ジャケットスラックスネクタイシャツクリーニング済おまけ同じポールスミス コレクションのシャツとネクタイをプレゼントさせて頂きます。シャツに関しては襟の部分に汚れがあります。ご希望であれば使用済みにはなりますが、ポールスミスクリームカラーのTシャツクリームカラーのポロ風シャツグレー スウェットTシャツもお付けします。おまけの品は、お気持ちの物になりますのでその点はご理解ください。Tシャツセットは出品の方からご確認ください。【サイズ】ジャケット総丈 約73cm身幅 約49cm肩幅 約42cm袖丈 約62cmスラックスウエスト約80cmワタリ幅約28cm股上約32cm裾幅約17cm股下約67cmシャツ身丈 約78cm身幅 約50cm肩幅 約43.5cm袖丈 約63.5cm※素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。【注意事項】※ご購入前に必ずプロフィールをお読みください。※画像の方に、素材等はタグの詳細がありますので、そちらをご参照ください。※カメラ等の性能上、多少色が異なる場合がありますので、ご理解ください。※出品前、梱包前に確認致しますが、素人保管のため、細かい汚れ等がある場合がありますので、神経質な方はご購入をご遠慮ください。※畳ジワ等があることをご了承くださいませ。※品物によっては、かなり小さく梱包する場合があります。※梱包は再利用の箱を使っての梱包になります。※状態等、サイズ感の感じ方は個人差がある点※中古品、人に渡っている物上記をご理解頂ける方のみご購入をお願いします。#Mq_shopよければ、他にもいろいろと出品中です。カラー···ブラック季節感···春、夏、秋、冬

