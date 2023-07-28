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【おトク】 ビンテージヴィンテージギバジャン　ウエスタンシャツジャケット　ステッチジャケット テーラードジャケット

商品の説明

ヴィンテージのステッチギバジャンジャケットブルゾン
日本製グロスター別注イタリア製高級生地2Bネイビーモールスキンクラシコ紺ブレザー

ルイヴィトン　メンズジャケット
タグが一切無いので年代や素材は分かりません。感覚ではコットンメインのレーヨンも入っているような柔らかさとズッシリ感があります。
STUDIO by D'URBAN ジャケット

マルジェラロゴストライプセットアップ
古着屋で40000円ほどで購入しました。
MJ様専用　Porter Classic - POPLIN TAILORED

LARDINI ラルディーニ ニットジャケット ブルー コットン ミラノリブ S
着丈76
伊製REGGIANI社ストレッチ生地仕様 トゥモローランド ダブルジャケットXL
身幅56
YOHJI YAMAMOTO POUR HOMME 3Bテーラード ジャケット
肩幅46
ユニクロ　マルニ　テーラードジャケット　M
袖丈60
ロロピアーナ　テーラードジャケット　３ボタン　コットン　シルク　麻　52 XL

パッチワークジャケット
178cm60kg細身でジャストです。
【超価格破壊‼️】SARTORIO サルトリオ テーラードジャケット 緑 50

J5121 美品 ポールスミスコレクション 製品染め ジャケット ピンク M
TOWNCRAFTJ.C.PenneyアロウArrowアロータウンクラフトVINTAGEyohji yamamotoヨウジヤマモトissey miyakeイッセイミヤケy's for menワイズフォーメンDulcamaraドゥルカマラNeedlesニードルスnepenthesネペンテスsupremeシュプリームwhowhatフーワットSUNSEAサンシーUNUSEDアンユーズドURUウルNEON SIGNネオンサインsulvamサルバムCOMOLIコモリAURALEEオーラリーHENDER SCHEME エンダースキーマーCOMME DES GARCONSコムデギャルソンMARNIマルニmartin margielaマルタン マルジェラAURALEEオーラリーSTUDIOUSステュディオスkolorカラーLAD MUSICIANラッドミュージシャンYOKEヨークESSAYエッセイSULVAMサルバムCOMOLIコモリMARNIマルニRAF SIMONSラフシモンズsacaiサカイジエダJieDaSHAREEFシャリーフETHOSENSエトセンスjohn lawrence sullivanジョンローレンスサリバンstudiousステュディオスundercoverアンダーカバーedwina horlエドウィナホールcrepusculeクレプスキュールbukhtブフトfacetasmファセッタズムmy beautiful landletマイビューティフルランドレットUNITED TOKYOユナイテッドトウキョウ

JOSEPH HOMME ジョセフオム テーラードジャケット ネイビー 46

商品の情報

商品のサイズL
ブランドヴィンテージ
商品の状態目立った傷や汚れなし

【新品】マッシモアルバ インディゴ ジャケット

サカイ sacai 15SS 迷彩camo 2Bブレザー

新郎　タキシード　トリートドレッシング

クリスチャンディオール　テーラードジャケット Christian Dior
ヴィンテージのステッチギバジャンジャケットブルゾンタグが一切無いので年代や素材は分かりません。感覚ではコットンメインのレーヨンも入っているような柔らかさとズッシリ感があります。古着屋で40000円ほどで購入しました。着丈76身幅56肩幅46袖丈60178cm60kg細身でジャストです。TOWNCRAFTJ.C.PenneyアロウArrowアロータウンクラフトVINTAGEyohji yamamotoヨウジヤマモトissey miyakeイッセイミヤケy's for menワイズフォーメンDulcamaraドゥルカマラNeedlesニードルスnepenthesネペンテスsupremeシュプリームwhowhatフーワットSUNSEAサンシーUNUSEDアンユーズドURUウルNEON SIGNネオンサインsulvamサルバムCOMOLIコモリAURALEEオーラリーHENDER SCHEME エンダースキーマーCOMME DES GARCONSコムデギャルソンMARNIマルニmartin margielaマルタン マルジェラAURALEEオーラリーSTUDIOUSステュディオスkolorカラーLAD MUSICIANラッドミュージシャンYOKEヨークESSAYエッセイSULVAMサルバムCOMOLIコモリMARNIマルニRAF SIMONSラフシモンズsacaiサカイジエダJieDaSHAREEFシャリーフETHOSENSエトセンスjohn lawrence sullivanジョンローレンスサリバンstudiousステュディオスundercoverアンダーカバーedwina horlエドウィナホールcrepusculeクレプスキュールbukhtブフトfacetasmファセッタズムmy beautiful landletマイビューティフルランドレットUNITED TOKYOユナイテッドトウキョウ

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【おトク】 ビンテージヴィンテージギバジャン　ウエスタンシャツジャケット　ステッチジャケット テーラードジャケット

52分钟前

【おトク】 ビンテージヴィンテージギバジャン　ウエスタンシャツジャケット　ステッチジャケット テーラードジャケット

¥24,300 ¥13,608

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出品者

fa233e

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コメント (5)

fa233e
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