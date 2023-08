専門ショップ ウェディング小物一式　結婚式　ブライダル　新婦　パニエ　ベール　グローブ ウェディング

ウェディング(ブライダル)新婦小物一式

☆即購入、まとめ買い大歓迎です!

〈セット内容〉

定価:7,590円

2,サテングローブ(ラブティアラ)

肘下Sサイズ オフホワイト

定価:3,400円

3,3mロングベール(ラブティアラ)

ふちレース

定価:14,850円

4,ハンカチ2枚(ブランドなし/ハグブライダル)

大→チェック柄 小→レース&刺繍あり(R)

定価:(ハグブライダル)2,200円

5,ハイヒールパンプス 23.5㎝ (マリーファージュ)

15㎝ヒール ※別売りの中敷&かかとクッション

定価:7,220円+おまけつき

ハンカチ以外の小物は全てこちらで譲っていただいたものになります

パニエ、グローブ、パンプスは新品のものを、

ベールは1時間ほど着用したものを譲っていただきました

すべて自身の結婚式で数時間程使用いたしました

ベール、パニエ、グローブには畳ジワがありますが、汚れなどはありません

レースハンカチには1mm程度の赤いシミがあります

洗濯でも落ちなかったのですが、それほど目立ちません

パンプスには全体的に擦れや細かなキズがあります

細身にできているので、幅広の方はぴったりサイズだときつく感じられると思います

当方普段22、5㎝サイズで幅広のため、かかとクッションを入れてちょうど良かったです

☆全て素人確認になりますのでご理解ください

☆基本的にまとめ売りとなります

バラ売りをご希望の方には送料を含めた価格をご提示しますので、希望の旨をコメントください

何かご質問などありましたら、

お気軽にコメントへどうぞ!

#ウェディング #ブライダル

#結婚式 #前撮り

#花嫁 #小物

#ウェディング小物 #ブライダル小物

#パニエ #グローブ

#ベール #ハンカチ

#ブライダルシューズ #ブライダルパンプス

#15㎝ヒール #マリーファージュ

#ココメロディ #COCOMELODY

#ラブティアラ #LoveTiara

#ハグブライダル #ベニール

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

ウェディング(ブライダル)新婦小物一式☆即購入、まとめ買い大歓迎です!〈セット内容〉1,2段レースパニエ(ココメロディ) 定価:7,590円2,サテングローブ(ラブティアラ) 肘下Sサイズ オフホワイト 定価:3,400円3,3mロングベール(ラブティアラ) ふちレース 定価:14,850円4,ハンカチ2枚(ブランドなし/ハグブライダル) 大→チェック柄 小→レース&刺繍あり(R) 定価:(ハグブライダル)2,200円5,ハイヒールパンプス 23.5㎝ (マリーファージュ) 15㎝ヒール ※別売りの中敷&かかとクッション 定価:7,220円+おまけつきハンカチ以外の小物は全てこちらで譲っていただいたものになりますパニエ、グローブ、パンプスは新品のものを、ベールは1時間ほど着用したものを譲っていただきましたすべて自身の結婚式で数時間程使用いたしましたベール、パニエ、グローブには畳ジワがありますが、汚れなどはありませんレースハンカチには1mm程度の赤いシミがあります洗濯でも落ちなかったのですが、それほど目立ちませんパンプスには全体的に擦れや細かなキズがあります細身にできているので、幅広の方はぴったりサイズだときつく感じられると思います当方普段22、5㎝サイズで幅広のため、かかとクッションを入れてちょうど良かったです☆全て素人確認になりますのでご理解ください☆基本的にまとめ売りとなります バラ売りをご希望の方には送料を含めた価格をご提示しますので、希望の旨をコメントください何かご質問などありましたら、お気軽にコメントへどうぞ!#ウェディング #ブライダル#結婚式 #前撮り#花嫁 #小物#ウェディング小物 #ブライダル小物#パニエ #グローブ#ベール #ハンカチ#ブライダルシューズ #ブライダルパンプス#15㎝ヒール #マリーファージュ#ココメロディ #COCOMELODY#ラブティアラ #LoveTiara#ハグブライダル #ベニール

