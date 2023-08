商品に興味をもってご覧頂きありがとうございます(^ω^)!!

✅ 商品情報 ✅

●ブランド

ラングラー

●色柄

インディゴ

✅ サイズ詳細(単位:cm) ✅

●サイズ

メンズ

実寸(平置き)

着丈 : 63㎝

身幅 : 56㎝

✅ 店舗情報 ✅

服の種類は、ミリタリー、ビンテージ服、ジャージ、ナイロンジャージ、

トラックジャケット、ジャケット、ブルゾン、スウィングトップ、Tシャツなど

出品していきますので、興味のある方は見ていってください♪

定番の • アメリカ軍・フランス軍・ドイツ軍・イギリス軍・ユーロミリタリー• トミーヒルフィガー • ヴェルサーチ • バーバリー • ラルフローレン • ノースフェイス • ステューシー など古着男子 • 古着女子が喜ぶ商品を随時出品していきます(^_^)

✅ 配送 ✅

当日又は翌日に行いますが、

諸事情により遅れる場合もございます。

自宅保管、素人検品、素人寸法の誤差など、

USED品・古着にご理解がない方の購入お控えください。

また、使用感や細かい傷など伝えきれない場合がございます。

⚠️PC、スマホなど見る環境によっては、

色が違うように見える場合もあります。

画面を最大限明るくしてみてください。

#vintage

#ヴィンテージ

#military

#古着

#ユニオンチケット

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ラングラー 商品の状態 傷や汚れあり

