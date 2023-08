◆ブランド

◆品名

new balance MR530AB

ニューバランス MR530AB

◆品番

D MR530AB

◆カラー

WHITE×GREEN

ホワイト×グリーン

白×緑

◆サイズ

23.0cm US5

◆状態

画像からのご判断をお願いいたします

◆コンディション

新品未使用

付属品

・オリジナルBOX(専用元箱)

・タグ付

◆お願い

状態判断・説明には個人差が出てしまいます。

見る人によってはダメージを感じてしまう場合がございます。その事を十分にご理解の上購入のご検討いただきたいと思います。

気になる事がございましたら、ぜひコメントください。

◆お知らせ

これからもより良い商品を出品してまいりますので、もしお気に召すものがございましたらフォローして頂けると幸いです。

この他にも多数出品しておりますので、併せてご覧頂ければと思います。

☆どうぞよろしくお願いいたします☆

#newbalance

#ニューバランス

#newbalance530

#ニューバランス530

#newbalanceホワイトグリーン

#ニューバランスホワイトグリーン

#newbalance白緑

#ニューバランス白緑

#newbalance574

#ニューバランス574

#newbalance996

#ニューバランス996

#newbalance300

#ニューバランス300

#newbalance996

#ニューバランス996

#newbalance1400

#ニューバランス1400

#ニューバランスユナイテッドアローズ

#ニューバランスユナイテッドアローズ別注

#newbalanceスニーカー

#ニューバランススニーカー

#newbalanceMR530ABH218710TSMS

#TSNEAKERS

#ティースニーカーズ

カラー···グリーン、ホワイト

人気モデル···new balance 530

スニーカー型···ローカット(Low)

商品の情報 商品のサイズ 23cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

