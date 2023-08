39000→現在の価格

新品 maison margiela 22 メゾン マルジェラ feather mule 'Replica' ヒールカットアウトスニーカー ジャーマントレーナー ミュール ラバーソール

定価9万円程

アッパー レザー×フェザー

ソール ラバー

サイズ IT37 jp24 アウトソール約26cm

Made In Italy

付属品 箱

シュータンがラバーバンドで固定されているので普通のスリッパ、ミュール などより履き心地は良いです。着用による経年変化で自然とフェザーが落ちていく姿もマルジェラらしさが感じられます。

ナッパレザーとスエード製の「レプリカ」 スリップオンにフェザーを手作業で貼り付けているスペシャルなデザインです。

後方半分がまるで切り取られてしまったかのようなデザインと切りっぱなしの縁で未完成の美しさが表現されています。

メゾンの「レプリカ」 スニーカーは、オーストリアで生み出された70年代のメンズのスポーツシューズに着想を得ています。「レプリカ」 のディテールは、シーズンのインスピレーションによってアップデートされ、時代とともに進化し続けています。

⚠️稀にレプリカをマルジェラの偽物だと勘違いする残念な方がいますが、レプリカというモデル名です。

あくまで個人管理なので神経質な方はご遠慮下さい。

箱には破損や傷などもある場合がございます。

・天然皮革の商品の場合、ハンドメイドによる生産過程で生じる多少のキズやシワがある場合がございます。予めご了承下さいませ。

・素材の特性上、多少の色ムラや擦れが見られる場合がございますが、着用には問題ございません。

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド メゾンマルジェラ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド メゾンマルジェラ 商品の状態 新品、未使用

