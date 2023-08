定番の冬ギフト 本日中お値下⭐️極美品⭐️FOXEY NY　38 ロングカーディガン　ホワイト カーディガン/ボレロ

⭐️終始スムーズにお取引き終了可能な方へお譲りします

♻️本日中のタイムSALE中‼️

☆美品☆ コレっだけでキマる❗ちょっぴり大人な霜グレイ【△スタッズ△&ZIP❕】



在庫は1点のみです

⚠️SALE終了までの価格になります⚠️

毎日発送しています❣️

(45,000→

ロングカーディガン ホワイトです。

サイズ:38

綿86% ポリエステル14%

数回着用後自宅保管

ホームクリーニング済みです

サイズ38ですが

ゆったり目です❣️

今時期に丁度良い セーラーカラーが可愛い

ロングカーディガンになります^_^

極美品ですがUSEDですので多少の使用感ございますが特に目立った

難点や汚れ等はございません。

お互いに気持ちの良いお取り引きのため以下お守り願います。

⭐️ヤマト運輸のラクラクメルカリ便にて最短日指定発送しております⭐️

最短日指定発送をしておりますので受け取り評価も即日お願いします

新品未使用USEDでも一度は人の手に渡った品です。店舗と同じ状態をお求めになる方は実店舗にて定価購入さなってください。

細かい方ジャッジの厳しい方神経質な方はご遠慮させていただきます。

♻️状態は私の主観であり個人差があります。

気になる箇所がございましたら、必ず購入前に質問必須です。詐欺にあった為に模造品以外は購入後の返品クレーム承りません。

ショッピングが好きすぎて結局使っていなかった物など下記のブランド他、断捨離目的にて多数出品中❣️

↓

シャネル #バレンシアガ #メンズ財布

#二つ折り財布 #メンズ #ユニセックス

エルメス

グッチ

クリスチャンルブタン

マノロブラニク

セルジオロッシ

ロエベ

クリスチャンディオール

ジミーチュウ

メゾンマルジェラ

アルマーニ

モンクレール

モンクレ

#ラルフローレン

#ラルフ

UGG

トッカ

アンテプリマ

クロムハーツ

ティファニー

#ポロベア

マイストラーダ

セルジオロッシ

ルブタン

ディオール

ジミーチュウ

#フォクシーNY

#フォクシー

#Rene

#ルネ

カラー...ホワイト

柄・デザイン...ロゴ・ワンポイント

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フォクシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

