激安/新作 レア○vintage《ピンクフロイド》半袖Tシャツ/タイダイ/メンズ4XL Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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■SIZE : メンズ 4XL ［US 3XL］

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■実寸サイズ（※素人の採寸なので目安程度でお願いします）

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肩幅 75cm

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身幅 76cm

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着丈 79cm

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袖丈 22cm

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■CONDITION 【C】

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裾に傷ありますが、大きなダメージのない良品です。

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※クリーニング済み。

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【S】未使用・デッドストック・新品

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【A】使用感も少なく大変状態の良い商品

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【B】多少の使用感はあるが目立つダメージのない商品

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【C】目立つ使用感や部分的にダメージがある商品

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【D】全体的な使用感や目立つダメージがあるが着用は可能

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状態は個人の印象を基準にしております。

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古着・ヴィンテージにご理解のない方、新品同様のものをお求めの方はご遠慮ください。

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※着画はお断りいたします。

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※写真のカラーは撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合があります。

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ご了承の上お買い求め下さい。

商品の情報 商品のサイズ 4XL(5L)以上 ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

古着を中心に出品しております。※送料無料※コメントなしの即購入OK◎#古着shop_cotona vintage《PINK FLOYD》バンドTシャツ/メンズ4XLレア○4XLビッグサイズ人気ピンクフロイト、バンドTシャツ◎タイダイ染めに人気ビッグプリントがかわいいアイテムです♪■COLOR : グレー■SIZE : メンズ 4XL ［US 3XL］■実寸サイズ（※素人の採寸なので目安程度でお願いします）肩幅 75cm身幅 76cm着丈 79cm袖丈 22cm■CONDITION 【C】裾に傷ありますが、大きなダメージのない良品です。※クリーニング済み。【S】未使用・デッドストック・新品【A】使用感も少なく大変状態の良い商品【B】多少の使用感はあるが目立つダメージのない商品【C】目立つ使用感や部分的にダメージがある商品【D】全体的な使用感や目立つダメージがあるが着用は可能状態は個人の印象を基準にしております。古着・ヴィンテージにご理解のない方、新品同様のものをお求めの方はご遠慮ください。※着画はお断りいたします。※写真のカラーは撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合があります。ご了承の上お買い求め下さい。

商品の情報 商品のサイズ 4XL(5L)以上 ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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