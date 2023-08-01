激安/新作 レア○vintage《ピンクフロイド》半袖Tシャツ/タイダイ/メンズ4XL Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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古着を中心に出品しております。
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■COLOR : グレー
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正規未使用 19AW Neil Barrett ニールバレット ボルト Tシャツ
■SIZE : メンズ 4XL ［US 3XL］
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■実寸サイズ（※素人の採寸なので目安程度でお願いします）
80s 希少☆グレイトフル・デッド リキッドブルー タイダイ 半袖Tシャツ XL
肩幅 75cm
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身幅 76cm
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着丈 79cm
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袖丈 22cm
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Maison Margiela マルジェラ ロゴT 46
■CONDITION 【C】
サイズS■新品■モンクレール GENIUS FRAGMENTロゴTシャツ メンズ
アルズニ様売約済 motion logo tee black L 新品タグ付き
裾に傷ありますが、大きなダメージのない良品です。
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※クリーニング済み。
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新品未使用 コムデギャルソン エイプ Tシャツ コラボ 完売品
【S】未使用・デッドストック・新品
プラダ グラフィックプリントTシャツ / S
【A】使用感も少なく大変状態の良い商品
【即完売】ステューシー×ナイキコラボセンターロゴプリント半袖Tシャツ XLサイズ
【B】多少の使用感はあるが目立つダメージのない商品
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【C】目立つ使用感や部分的にダメージがある商品
supreme nasty nas M
【D】全体的な使用感や目立つダメージがあるが着用は可能
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Ray様。専用
状態は個人の印象を基準にしております。
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古着・ヴィンテージにご理解のない方、新品同様のものをお求めの方はご遠慮ください。
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※着画はお断りいたします。
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※写真のカラーは撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合があります。
Supreme League Tee White L
ご了承の上お買い求め下さい。
キルト様専用パーカー tシャツ
商品の情報
商品のサイズ
4XL(5L)以上
ブランド
ヴィンテージ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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古着を中心に出品しております。※送料無料※コメントなしの即購入OK◎#古着shop_cotona vintage《PINK FLOYD》バンドTシャツ/メンズ4XLレア○4XLビッグサイズ人気ピンクフロイト、バンドTシャツ◎タイダイ染めに人気ビッグプリントがかわいいアイテムです♪■COLOR : グレー■SIZE : メンズ 4XL ［US 3XL］■実寸サイズ（※素人の採寸なので目安程度でお願いします）肩幅 75cm身幅 76cm着丈 79cm袖丈 22cm■CONDITION 【C】裾に傷ありますが、大きなダメージのない良品です。※クリーニング済み。【S】未使用・デッドストック・新品【A】使用感も少なく大変状態の良い商品【B】多少の使用感はあるが目立つダメージのない商品【C】目立つ使用感や部分的にダメージがある商品【D】全体的な使用感や目立つダメージがあるが着用は可能状態は個人の印象を基準にしております。古着・ヴィンテージにご理解のない方、新品同様のものをお求めの方はご遠慮ください。※着画はお断りいたします。※写真のカラーは撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合があります。ご了承の上お買い求め下さい。
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4XL(5L)以上
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目立った傷や汚れなし
激安/新作 レア○vintage《ピンクフロイド》半袖Tシャツ/タイダイ/メンズ4XL Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)
375
0分钟前
激安/新作 レア○vintage《ピンクフロイド》半袖Tシャツ/タイダイ/メンズ4XL Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)
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13,780
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(税込) 送料込み
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Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)
レア○vintage《ピンクフロイド》半袖Tシャツ/タイダイ/メンズ4XL
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b5786dc99e7
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激安/新作 レア○vintage《ピンクフロイド》半袖Tシャツ/タイダイ/メンズ4XL Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)
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