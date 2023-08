中古で購入後、少し弾いてあとはインテリアとして壁掛けしてました。

中古で購入後、少し弾いてあとはインテリアとして壁掛けしてました。音出し、各ノブ・スイッチ類動作確認済みです。ブリッジのビス1箇所のみ多少のサビあります。専門知識はありませんので詳細は画像で判断下さい。普通に演奏するには特に問題ありませんが中古ですので神経質な方はご遠慮下さい。発送はソフトケースに入れプチプチでぐるぐる巻きにしてダンボールに入れる予定です。発送まで時間がかかりますのでご了承下さい。以下、スペックです↓●BODY TOP:LAMINATED QUILTED MAPLEBODY BACK:ALDERNECK:MAPLEFINGER BOARD:ROSEWOODSCALE:25.5 inchRADIUS:280RWIDTH AT NUT:42mmNUT:ACRYLMACHINE HEADS:ROTOMATIC TYPEBRIDGE:LOCKING TREMCONTROLS:1Vol,1Tone,Coil Tapノブ(シングルからハムへの無段階調整が可能),5way PU SelectorFINISH:URETHANEより詳しいスペックはこちらをコピペして確認して下さいm(_ _)mhttp://www.bacchusdo.com/product/gc007amt.htm

