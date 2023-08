ハンドメイドのシュシュ(大きめ)です。

【写真でサイズ確認お願いします】

✨ポリエステル100%のジョーゼットです。

個性的な不規則柄(プッチ柄)がとてもクールです。

カットする部分によって、不規則な柄の出方が異なります。ブルー系が多く出たり、グリーン系が多く出たり様々です。(写真は試作品)カット部分の指定はご遠慮ください。端から順番にカットします。

ご理解くださる方のみよろしくお願いいたします。

✨ゴムは、基本、直径4.5〜5cmの中太ゴムです。

厚い生地、重い生地の場合は、落ちにくいように少しきつくするか、太ゴムを使用してます。

中心にゴム交換口あります。ゴムの調節をしたり、入れ替えが可能です。

170



✨形・色の変更、

生地の柄の部分の指定するオーダー、

ハンドメイド シュシュ 4039(ジョーゼット)ブルー&グリーン系

プレゼント包装、全て受け付けてません。

✨他のシュシュを同時購入の場合は、同包出来れば2点目以降、1点につき100円お値引き。同包出来ない場合はお値引き無し。

必ず確認します!

購入手続き前にコメントください。

★【おまとめ】は【専用】ではありません。

おまとめ後、購入無しの場合は、元に戻します。なかなか購入されず、その間に他から購入希望が入りましたら、そちらを優先いたします。購入してくださる方が【お客様】です。

⚠️ネコポス発送です。

コンビニ受取(ゆうパケ)希望の方は、表示金額プラス30円で、ゆうゆうメルカリ便へ変更いたします。購入前にコメントください。購入後、購入者さまの都合による配送方法の変更はいたしません。

✨商品の不備✨

評価後は対応出来ません。

メルカリルールに則り、必ず評価前にメッセージを。事務局に報告後、きちんと対応いたします。

⚠️iPhoneで撮影してます。色のイメージ違いなど、お客様の主観によるクレームは受けられません。

色の受け取り方は人それぞれです。

レディース ヘアゴム シュシュ フォーマル

女の子 髪 アクセサリー ピアス

大きめシュシュ 卒業式 入学式

ビッグシュシュ ビックシュシュ

ハンドメイド 編み物 シュシュ編み 編み

ヘアアクセサリー ヘアピン ヘアリボン

ヘアアクセ ヘアクリップ ヘアゴムセット

ハンドメイドのシュシュ(大きめ)です。【写真でサイズ確認お願いします】✨ポリエステル100%のジョーゼットです。個性的な不規則柄(プッチ柄)がとてもクールです。カットする部分によって、不規則な柄の出方が異なります。ブルー系が多く出たり、グリーン系が多く出たり様々です。(写真は試作品)カット部分の指定はご遠慮ください。端から順番にカットします。ご理解くださる方のみよろしくお願いいたします。✨ゴムは、基本、直径4.5〜5cmの中太ゴムです。厚い生地、重い生地の場合は、落ちにくいように少しきつくするか、太ゴムを使用してます。中心にゴム交換口あります。ゴムの調節をしたり、入れ替えが可能です。✨形・色の変更、生地の柄の部分の指定するオーダー、プレゼント包装、全て受け付けてません。✨他のシュシュを同時購入の場合は、同包出来れば2点目以降、1点につき100円お値引き。同包出来ない場合はお値引き無し。必ず確認します!購入手続き前にコメントください。★【おまとめ】は【専用】ではありません。おまとめ後、購入無しの場合は、元に戻します。なかなか購入されず、その間に他から購入希望が入りましたら、そちらを優先いたします。購入してくださる方が【お客様】です。⚠️ネコポス発送です。コンビニ受取(ゆうパケ)希望の方は、表示金額プラス30円で、ゆうゆうメルカリ便へ変更いたします。購入前にコメントください。購入後、購入者さまの都合による配送方法の変更はいたしません。✨商品の不備✨評価後は対応出来ません。メルカリルールに則り、必ず評価前にメッセージを。事務局に報告後、きちんと対応いたします。⚠️iPhoneで撮影してます。色のイメージ違いなど、お客様の主観によるクレームは受けられません。色の受け取り方は人それぞれです。レディース ヘアゴム シュシュ フォーマル 女の子 髪 アクセサリー ピアス大きめシュシュ 卒業式 入学式 ビッグシュシュ ビックシュシュ ハンドメイド 編み物 シュシュ編み 編みヘアアクセサリー ヘアピン ヘアリボン ヘアアクセ ヘアクリップ ヘアゴムセット

