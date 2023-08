【数量限定】 Tha Dallas ツイードタンク シャツ/ブラウス(半袖/袖なし)

ツイードトップス

スタイリングのアクセントになる

THE Dallasのツイードトップスです。

一枚でもレイヤードアイテムとしても活躍します。

【FUMIE TANAKA(フミエタナカ)】The Dallas(旧)

自然体であり自分の思う感性を表現する、自然体に居心地を感じる大人に向けた東京発のブランド。

1枚で着たり、様々なアイテムとのレイヤードも楽しめる一枚です。

サイズ:レディースM相当

色 :ネイビー

目立ったダメージ汚れ使用感ございませんが、あくまでも自宅保管の中古品にご理解いただける方のご購入をお願いしております。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ザダラス 商品の状態 未使用に近い

