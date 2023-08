モンクレール Tシャツです。

新宿の三越伊勢丹メンズ館モンクレール正規店で購入した確実正規品です。

ダウンジャケットのマウレスと同じデザインのロゴがバックプリントされています。

室内での試着程度の美品で目立つ汚れや痛みはないと思いますが感じ方には個人差があるので気にされる方は購入をお控えください。

表記サイズ:M

ブラック 黒

平置き

肩幅約45㎝、身幅約52㎝、着丈約68㎝

紙タグを付属します。

今回送料込でお譲りしますのでご検討よろしくお願いします。

ダウンジャケット

ダウンニット

ダウンコート

Tシャツ

ポロシャツ

1952

ジーニアス

フラグメント

藤原ヒロシ

ロンT

MONCLER

ウイルソン

モンクラ

デュボア

DUBOIS

パーカー

Tシャツ ポロシャツ ニットダウン 1952 藤原ヒロシ ジーニアス MONTCLA

メンズ

レディース

ウィメンズ

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

