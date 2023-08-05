【中古】 【美品】Cartier カルティエ　マストライン　ショルダー　レザーバッグ ショルダーバッグ

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シャネル スポーツライン 初期型 ボストンバッグ レア 希少 ストラップ付き
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サイズ
A.P.C.皮バック
○縦18cm
COACH コーチ ショルダーバッグ ハンドバッグ 茶色 ロエベ ビトン レア
○横23cm
美品 CHANEL マトラッセ ショルダーバッグ 金 黒 ハンドバッグ チェーン
○奥5cm
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ラナンキュラス様専用
平置き実寸。
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素人採寸のため若干の誤差はお許しください。
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▶️状態
新品未使用✨コーチ ショルダーバッグ リップ柄 キスマーク ゴールド金具 黒色
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※あくまで中古品なので多少の小傷はございます。
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☆PUU様専用☆ 2点おまとめ
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※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。
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✨ご覧いただきありがとうございます✨即購入OK！✨値段交渉OK！✨何か気になる点ございましたら コメントの方にお申し付け下さい！✨お客様のご要望、予算に合わせて 対応させていただきますのでよろしくお願い致します！▶️アイテムCartier Bag ショルダーバッグ▶️サイズ サイズ ○縦18cm ○横23cm ○奥5cm 平置き実寸。素人採寸のため若干の誤差はお許しください。▶️素材 レザー▶️状態※あくまで中古品なので多少の小傷はございます。ご理解したうえでご購入ご検討ください。※神経質な方はご遠慮ください。▶️カラーレッド※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。▶️配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。Acne Studios A-COLD-WALL* adidas Originals AMBUSHBALENCIAGA BLACK EYE PATCH BURBERRY Carhartt CK CALVIN KLEIN C.P.Company ふCOMME des GARCONS DIESEL DIOR doublet D.TT.K FEAR OF GOD FENDI HERON PRESTON HUF HYPEBEAST KENZO LACOSTE LV Louis Vuitton NIKE LAB nocta Jordan MAISON MARGIELA MARCELO BURLON Martine Rose Moncler Needles OFF-WHITE PALM ANGELS PLACES+FACES PRADARAF SIMONS READYMADE Reebok RICK OWENS DRKSHDWSTONE ISLAND Supreme THE NORTH FACE UNDERCOVER VERSACE Vivienne Westwood