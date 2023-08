注目ショップ ifsixwasnine SEA HORSE if six イフシックス LGB Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

ご覧いただきまして誠にありがとうございます。

ifsixwasnineのSEA HORSEロングスリーブカットソーの出品となります。

【 商品説明 】

■ブランド名:ifsixwasnine

■商品名:SEA HORSE/LSU

■サイズ:♀0

■カラー:Black

■素材:MODAL 64%, ELASTIN 36%他

ifsixwasnineの初期作品の中でも人気の高かったSEA HORSEのロングスリーブタイプとなります。

背面に配置されたドレープトレーン衣装が特徴的なSEA HORSEの中でも、ロングスリーブタイプのLSUは再販もされなかった作品となりますため、生産数も限られており、大変貴重なお品です。(タンクトップSEA HORSEは2015年前後に再販版が発売されました。)

サイズ♀0ですが、伸縮性のあるモダール混素材、かつ、オフショルダーに近い作りとなりますので、細身寄り体型の男性であれば着用可能です。

また、袖を腰回りに巻き付ける事で、巻きスカートのように使用することも可能です。

今となっては貴重な初期作品、かつ、コレクション用として直営店にて購入した完全未使用のお品となりますので、マニアックコレクターには堪らない一品かと思います。この機会にぜひ如何でしょうか。

ブランド特性にご理解のある方のご検討をお待ちしております。

◆商品状態について

完全未使用品となりますが、あくまで素人検品です。神経質な方や新品をお求めの方につきましては、購入をお控えください。

コメント欄からの状態確認なく購入された商品に対してのクレームは一切承りかねます。

※NC・NRでお願い致します。

他サイトにて売れてしまった場合には、出品を取り消しさせて頂きますので、予めご了承ください。

#ifsixwasnine #if six was nine #イフシックスワズナイン #SEA HORSE #L.G.B #ルグランブルー

商品の情報 商品のサイズ S ブランド イフシックスワズナイン 商品の状態 新品、未使用

