【時間指定不可】 80s USA製 Levis 501 赤耳 後染め ネイビーブラックデニム 29 デニム/ジーンズ

(他サイトにも出品予定ですので、購入前にご連絡いただければ幸いです)

USA古着 80s USA製 Levis 501 オリジナル赤ミミ 後染め ネイビーブラックデニムパンツ 29 オールド ヴィンテージ リーバイス 66後期 黒 濃紺 セルヴィッジ ●160

●商品名(ブランド)・・・Levis 501 後染めデニムパンツ

●商品説明・・・アメリカ古着になります。80年代初期頃(タグが染まっておりはっきりした年代は不明)のオールド・ヴィンテージの リーバイス 501の後染めセルヴィッジデニムパンツです。オリジナルの赤ミミ501で、収縮率表記の違いのみの66後期と同じ作りになります。通常のインディゴデニムを後染めしてあり、ブラックデニムというか黒に近い濃紺のような感じの深みのある独特な色合いで、アタリや色の濃淡もいい感じに出始めているデニムパンツです。今では希少となったmade in USA (アメリカ製)のオリジナル赤ミミデニムで、オールド物のしっかりしたデニム生地です。サイズ表記は29で、S程度で、レディース方も履いていただけるサイズ感です。

●状態・・・ヴィンテージUSEDになりますが、丁寧に着られていた感じで、着用感はそれほどは見られないのですが、ポケットの補強リベットが経年劣化しており、裏側のおそらくアルミ製の足皿が取れていたり・力を加えると取れる感じです(ステッチのかかっている上の補強部分で、着用には問題ないのと、ボタンフライはスチールですので問題なく使えます)。それ以外の目立つ汚れやダメージなどは見られず、ヴィンテージUSEDを着られる方でしたら問題なく履いていただける、綺麗な状態だと思います。

●表記サイズ・・・29

●実寸・・・ウエスト・・・73

股上・・・27.5

股下・・・73.5

裾幅・・・19.5

ワタリ・・・約27.5 (股の付け根付近 縫い合わせが前の場合は中央部)

(平置きでの採寸で単位はcmです。ウエストのみ×2で実寸を出しています。多少の誤差はご了承ください。)

その他のパンツ類・・・#porco_pants

上記及びプロフィール欄の記載内容を踏まえ、神経質な方はご購入をお控えください。

#VINTAGE#66前期#66後期#オリジナル#ケアタグ

商品の情報 商品のサイズ S ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

