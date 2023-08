(他サイトにも出品予定ですので、購入前にご連絡いただければ幸いです)

●商品名(ブランド)・・・Levis 501 黒デニムパンツ

●商品説明・・・90年代(98年製)のオールド リーバイス 501 ブラックデニムパンツです。糸から染色の先染めタイプになります。しっかり濃いめのブラックデニムで、これから履きこんでいただける一着です。今では希少となったmade in USA (アメリカ製)です。オールド物のしっかりしたデニム生地で、昔ながらの風合いのよいデニム生地の一着です。サイズ表記は28で、for womanのレディース向けサイズ(M~L程度)ですが、メンズと同シルエットの作りですので、メンズのXS~小さめS程度の方も履いて頂けるかと思います。

●状態・・・USEDになりますが、丁寧に着られていた感じで、着用感もそれほど見られず、バックポケット横とポケット口に僅かなペンキ汚れのような物は見られますが、USEDの風合いで、目立つ汚れやダメージなどは見られず、USEDを着られる方でしたら問題なく履いていただける、綺麗な状態だと思います。

●表記サイズ・・・28

●実寸・・・ウエスト・・・70

股上・・・28.5

股下・・・71.5

裾幅・・・18.5

ワタリ・・・約29 (股の付け根付近 縫い合わせが前の場合は中央部)

(平置きでの採寸になります。単位はcmです。ウエストのみ×2で実寸を出しています。股上によりウエストの位置が変わりますのでご注意ください。多少の誤差があるかもしれませんのでご了承ください。)

その他のパンツ類・・・#porco_pants

上記及びプロフィール欄の記載内容を踏まえ、神経質な方はご購入をお控えください。

#古着男子#フルダン#古着女子#フルジョ#VINTAGE#ヴィンテージ#オールド#USA#USA古着#アメリカ古着#USA製#70s#80s#90s#70年代#80年代#90年代#オールド#ジーンズ#Levi's#リーバイス501#ブラックデニム#501

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

