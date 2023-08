ご覧頂きありがとうございます。

ご覧頂きありがとうございます。NIKEのスニーカーです。【大人気】アママニエールとのコラボスニーカーです。SNKRSの抽選で当選したものです。こちらはメンズスニーカーとなっておりますが女性でも履けます!履いているだけで映えます!【サイズ】23cm新品、タグ付きですが、商品が届いた際には自宅で試着はしております。試着時に紐を緩めております。*箱の中の紙が破れているかもしれません*一度は手に取った商品です。USED品にご理解頂けない方、神経質な方はご遠慮下さい。*購入時からの小さな汚れ、糸引きなどありますのでご了承下さい。#ナイキ#NIKE#ジョーダン4#ジョーダン#アママニエール#アママニ#アママ#スニーカー#ナイキスニーカー

