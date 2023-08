No.580

○アイテム

MONCLER モンクレール ナイロンジャケット ワッペン ロゴ入り ブルゾン アウター ジップアップ ライダースジャケット ロゴ刻印 バイク バイカー アウトドア 春 スプリング 夏 サマー メンズ

○サイズ

サイズ1

肩幅 : 約43cm

身幅 : 約52cm

袖丈 : 約66cm

着丈 : 約57cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

*選択しているMサイズはあくまで目安です。

ご購入前に実寸の確認をお願い致します。

○状態

目立つ大きな傷汚れ等なく、まだまだ気持ちよく着用していただけます♪

*あくまで中古品です。神経質な方、完璧な状態をお求めの方は、ご遠慮願います。ご了承の上お買い求めください。

○カラー

ブルー 青色

ネイビー 紺色

○素材

表地 :

ナイロン 100%

(ポリウレタンコーティング)

付属部分 :

ポリエステル

○ 購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド モンクレール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

No.580○アイテムMONCLER モンクレール ナイロンジャケット ワッペン ロゴ入り ブルゾン アウター ジップアップ ライダースジャケット ロゴ刻印 バイク バイカー アウトドア 春 スプリング 夏 サマー メンズ○サイズサイズ1肩幅 : 約43cm身幅 : 約52cm袖丈 : 約66cm着丈 : 約57cm平置き実寸。着画はお断りいたします。*選択しているMサイズはあくまで目安です。ご購入前に実寸の確認をお願い致します。○状態目立つ大きな傷汚れ等なく、まだまだ気持ちよく着用していただけます♪*あくまで中古品です。神経質な方、完璧な状態をお求めの方は、ご遠慮願います。ご了承の上お買い求めください。○カラーブルー 青色ネイビー 紺色○素材表地 : ナイロン 100%(ポリウレタンコーティング)付属部分 : ポリエステル○ 購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

