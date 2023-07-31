大注目 ヨウジヤマモト　Y's BANG ON bondage coat シャツ

こちらヨウジヤマモトコレクションライン

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価格が¥60500でした。

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平置き寸法で測りました。

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シャツ種類···その他

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ポールスミス シャツ 花柄 ホワイト系 長袖

柄・デザイン···無地/ワンポイント

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素材···綿(コットン)

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヨウジヤマモト 商品の状態 新品、未使用

こちらヨウジヤマモトコレクションラインY's BANG ON のbondage coatになります。表記はコートになってますがロングシャツのようにサラッときていただけます。シックでとてもかっこいいです。bondage はいろんな形に変えられコーディネートが楽しめます。価格が¥60500でした。状態 新品未使用サイズ 2(M)肩幅 46cm身幅 50cm着丈 110cm平置き寸法で測りました。BACKLASHincarnationGUCCIDOLCE & GABBANALouis VuittonChrome HeartsL.G.Bifsixwasnineshare spiritRickowensBALENCIAGAJULIUSROENblack honey chili cookie royal flash バックラッシュインカネーショングッチドルチェ&ガッバーナバレンシアガルイ ヴィトンルグランブルーイフシックスワズナインシェアスピリットケムリガンダロエンヒロムタカハラブラックハニーチリクッキーシャツ種類···その他カラー···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···綿(コットン)

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヨウジヤマモト 商品の状態 新品、未使用

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