コメント、購入前に必ずプロフィール欄の確認お願い致します!

私の他商品になります→ #すけすにTシャツ

【商品名】

ヨーロッパ イタリア製

champion ヘンリーネック ロングスリーブ

ネイビー

【状態】

中古 多少の使用感ある中古になります。

大きなダメージもなくまだまだ着用していただけます。

【サイズ】

Mサイズ

着丈68cm 身幅52cm 肩幅51cm 袖丈62cm

素人寸法になりますので多少の誤差はご了承ください。

90s XXL ネイビーリバースウィーブ チャンピオン 無地スウェット

propsstore(プロップスストア)EPOCH(エポック)creek(クリーク)geek(ジーク)l.l.bean(エルエルビーン)old GAP(オールドギャップ)polo(ポロラルフローレン )ecwcs(エクワックス)new era(ニューエラ)NIKE(ナイキ) adidas(アディダス) 700fill 1ldk、puts、cup and cone、j.crew、old stussy、ステューシー、supreme、カーハート、コロンビア、パタゴニアとの相性もいいと思います!

【ご案内】

他にも断捨離してますので VINTAGE USA製 古着 80s 90s USED ヴィンテージ アメカジ オールドスケート 古着から春夏物はカットソー シャツ Tシャツ 秋冬物はトラックジャケット スウェット パーカー ジャケット ダウン フリース ナイロン アノラック 等の商品、小物でしたらスナップバック、6パネル、キャップ、帽子、ニット、ニット帽、ビーニー 、ハットなども出品してます!

#すけすに古着 からご覧ください。

製造から五年以上経過しているモデルの場合、販売後、発送後、到着後、着用後に破損しても保証はできません。パーツ割れ、経年変化による黄ばみや汚れや表面劣化、ボンド劣化による剥がれなども一切の責任は負いません。

新品と記載の商品も一度人の手に渡った物なのでご理解お願い致します。

商品の状態確認はしていますが、汚れやピンホール、ダメージなど見落としがあるかもしれないのでご了承下さい。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド チャンピオン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

