春夏新作 雑誌掲載☆未使用 PLST ヴィアリパブリカ ショルダーバッグ トートバッグ

カラー···ブラウン

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柄・デザイン···無地

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素材···本革

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商品の情報 ブランド プラステ 商品の状態 新品、未使用

カラー···ブラウン柄・デザイン···無地素材···本革お値下げ中です！プラステのインポートシリーズです。ショップにて、38000円で購入しました。3つのクラッチが束になっていて、中央はスウェードになっています。ショルダー、クラッチと2wayで使えます。ショルダーの長さは調節できるので便利です。雑誌にも掲載されていました。未使用なので、中の和紙も入っていてとてもキレイな状態です。大事にしていただけたら嬉しいです。縦17cm横28cmヴィアリパブリカ トートバッグヴィアリパブリカ ショルダーバッグプラステ トートバッグプラステ ショルダーバッグプラステ クラッチバッグプラステ INDIVI ロートレアモン アンタイトル ナチュラルビューティーベーシック ナノユニバース アースミュージック&エコロジー グローバルワーク アーバンリサーチ トゥモローランド スピック&スパン イエナ イネド 23区 組曲 自由区 シップス お好きな方も是非！

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