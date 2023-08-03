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値引きする I-O DATA 外付けHDD 8TB PC周辺機器

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EX-HDEZ-UTL8K
最終値下げBHT-1306BWB ハンディ3台充電器セット
I-O DATAの外付けHDD 8TBです。
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PCに接続して問題なく認識することを確認済みです。
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テレビ接続して録画用としても使えると思います。

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EX-HDEZ-UTL8KI-O DATAの外付けHDD 8TBです。PCに接続して問題なく認識することを確認済みです。テレビ接続して録画用としても使えると思います。

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値引きする I-O DATA 外付けHDD 8TB PC周辺機器

41分钟前

値引きする I-O DATA 外付けHDD 8TB PC周辺機器

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