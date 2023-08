イルビゾンテの新品未使用のバッグです。とても高級感があります。楽天の正規販売店で50000円で購入致しました。新年度に新しいバッグはいかがでしょうか?

縦 25cm

横 33cm

マチ 14cm

素人採寸、ご了承ください。

発送時のシワ等、ご了承ください。

SAYA サヤ

商品の情報 ブランド イルビゾンテ 商品の状態 新品、未使用

イルビゾンテの新品未使用のバッグです。とても高級感があります。楽天の正規販売店で50000円で購入致しました。新年度に新しいバッグはいかがでしょうか?縦 25cm横 33cmマチ 14cm素人採寸、ご了承ください。発送時のシワ等、ご了承ください。SAYA サヤセンソユニコマツオインターナショナルバスコ BASCO45Rズッカゴーシュエバムエバ慈雨コシノヒロコヒロコビスハーベスティジャーナルスタンダードオールドマンテーラーディークパルティクラールコムデギャルソンヨーガンレールアンテメリディアンヤッコマリカルド萠 モユルセンソユニコ 慈雨ヨウジヤマモト佐藤繊維 エムアンドキョウコプランテーション五感BASCO バスコアトリエpasイフクラージュミズイロインドマークアンドプラス +2CRESCENTダボダボちび寛アズノウアズアズノゥアズアズノウアズオオラカアズノゥアズオオラカビームス BEAMSシップス SHIPSドゥーズィエムクラスアパルトモンユナイテッドアローズノーリーズNOLLEY'SビーミングライフストアバンヤードストームイエナスローブアングローバルショップドゥロワーイエナIENAロンハーマンハイクrnaアングリッドズッカアーバンリサーチトゥモローランドハグオーワークロスアンドクロス ジュルネアンローズヌキテパイッセイミヤケマルジェラアンティカサルエルvia bus stopgroundyジュンヤワタナベオオカミとフクロウ休日と詩evamevaゴーシュdgy08mabナチュカラナチュランサンバレーヘブンリーアラクリティ alacrity a+kolonyセンソユニコ CUBE CUBEなどがお好きな方へ

