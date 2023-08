激安ブランド 《used》HERMES エールリュック リュック/バックパック

ご覧いただきありがとうございます☺︎

◾️お手数ですが,,,

必ずプロフィールをお読みになり

ご購入をお願いいたします♡

大切に愛用していたものになります。

長年使っていないので

ご愛用いただける方に

お譲りしたいと思います。

探されていた方いかがですか?

◾️HERMES「エルメス」

◾️エールリュック

◾️ブラック系のお色

◾️正規品

※百貨店内のHERMESにて購入

◾️刻印

薄くて見えずらいですがございます。

※8枚目をご覧ください。

◾️付属品

カデナ

箱

説明書

保存袋2こ(大、小)

※写真の物全てお付けいたします。

◾️サイズ

《小》

縦 約27cm

横 約27.5cm

マチ 約14cm

《大》

縦 約36cm

横 約26.5cm

マチ 約14cm

※素人採寸ですので

誤差はご了承ください。

◾️中古品

キズや汚れ、スレなどがございます。

※写真でご判断下さい

細かい事を気になさる方、

完璧を求める方は

ご購入をお控え下さいませ。

中古品にご理解

ご了承いただける方で

お願いいたします。

らくらくメルカリ便

※匿名配送でお届けいたします。

自宅保管です。

完璧を求める方はご遠慮ください。

気になる事などご購入前に

お気軽にコメントをお願いいたします。

#HERMES #エルメス

#エールリュック

商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 傷や汚れあり

