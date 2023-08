高級品市場 新品未開封 Anker PowerCore III Elite 26k 87W バッテリー/充電器

Anker PowerCore III Elite 26k 87W with Anker PowerPort III 65W Pod

かつてない高出力:USB PD対応のUSB-Cポートは最大87Wの超高出力に対応し(USB-Cポート単体での利用時)、お使いのMacBookやLenovo、HPなどUSB-C対応のノートPCにフルスピード充電が可能です。また、本製品への充電は最大100Wまで対応。付属の65W出力の充電器を利用した場合は約2時間で本製品を満充電できます。(付属のケーブルは最大60W対応です。)

4台同時充電:USB-CポートとUSB-Aポートをそれぞれ2つずつ搭載。USB-C対応のノートPCを最大60Wでフルスピード充電しながら、もう一つのUSB-CポートからUSB PD対応のスマートフォンやタブレット端末を最大18Wで同時充電できます。(USB-C単ポートでのご利用時は最大87W出力可能です。)USB-Aポートも含めると合計最大78Wで4台同時充電が可能です。

超大容量:25600mAhの超大容量でiPhone 11 Pro Maxを約4回、iPad Proを約2回、 MacBook Pro 13インチを1回以上満充電にすることが可能です。

定格容量25600mAh

質量(g)約573

充電端子USB-C×2

給電端子USB-A×2、USB-C×2

USBポート数4

入力USB-Cポート:5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/5A

出力USB-Cポート:5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/4.35A

USB-Aポート:5-6V/3A、6-9V/2A、9-12V/1.5A(各ポート最大)

合計最大出力:87W(USB-Cポート単体充電時)、78W(複数ポート充電時)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約183×82×24 セット

内容本体、Anker PowerPort III 65W Pod、USB-C&USB-Cケーブル (最大60W対応)、トラベルポーチ、取扱説明書

Anker

ANKER

モバイルバッテリー

ポータブル

充電器

スマホ

カメラ

PC

パソコン

バッテリー容量...20000mAh~40000mAh未満

USBポート数...4個口

…

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

