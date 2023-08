#古着おこめ

○アイテム

○サイズ

サイズS

身幅68cm

裄丈58cm

総丈99cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

中古品につき使用感等はありますが、目立った傷や汚れなどはありません。

○カラー

ブラック 黒

○素材

綿 100%

○配送 簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。 仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

※ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

管理番号

21-3200-2505-020421

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ドリスヴァンノッテン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

