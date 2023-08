お立ち寄り頂きありがとうございます。

◆ お得情報 ◆

フォロー割・リピーター割 実施中!

プロフィールに詳しい情報を載せております。ぜひご覧ください。

他にもシチズン、セイコー、インビクタ、マイケルコース、エンポリオアルマーニ、タイメックス、ブローバなどの海外より良質な商品を扱っております。以下からご覧いただけます。

#Nスペースデザイン

◆ 商品の特徴 ◆

1970年にブローバが発売した200m防水のダイバーズウォッチ「オーシャノグラファー」の復刻モデル。

当時666feet防水という高防水性能が話題になり、デビルダイバーというニックネームで呼ばれました。

海外ショップの展示品で、ケース(箱)がないため、お値打ち価格にて販売しております。

定価 92,400円。

オレンジ×ネイビーカラーは復刻デビルダイバーの中でも一番人気のカラーです。

ヴィンテージ色の強いとにかく格好いいダイバーズウォッチです。

ムーブメントも安心のシチズン製上位自動巻きムーブメントを使用しております。

◆ 商品の説明 ◆

状態 :新品・未使用

ブランド :ブローヴァBulovaブローバBULOVA

駆動方式 :自動巻き(Automatic)

ケース素材 :ステンレス

ケース直径 :44 mm

ベルト留め具:2重ロック式

文字盤 :ネイビー(紺)

ベルト素材 :ステンレス

バンド幅 :約22mm

その他機能 :200m防水、カレンダー

付属品 :なし

注意事項 :こちらの商品は箱がありません。その分、お安めで提供いたします。

バンドの長さ調節は、お近くの時計店でお願いいたします。

◆ 発送について ◆

梱包はクッション材等を使用し、ダンボールに入れて発送いたします。

お支払確認後、1~2日以内の発送を心掛けております。

お渡し時の初期不良(不動や破損等)は、『無料修理』や『全額返金』にて、対応させて頂きます。

とても素敵な時計ですので、安心してご購入いただけるよう努めて参ります。

質問や価格交渉なども誠意を持って対応いたします。

気になる点がありましたら、お気軽にコメントしてください。

D21450002

カラー···シルバー

バンド···ステンレスバンド

ムーブメント···自動巻き式

文字盤形···ラウンド・丸形

商品の情報 ブランド ブローバ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド ブローバ 商品の状態 新品、未使用

