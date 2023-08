A BATHING APE / アベイシングエイプ

【商品説明】

カラー ブラウン 茶色

サイズ XL

着丈76㎝

身幅65㎝

肩幅53㎝

アベイシングエイプのヴィンテージノースリーブスウェットパーカーになります!

NIGOが在籍していた初期のBAPEのアイテムです。

特徴は・ビンテージアイテム・アースカラー・ビッグサイズ・アーカイブ・日本製 made in japan・フロントのロゴはラインストーンです。

デザインも可愛くオススメです!

アベイシングエイプのアイテムは有名人やTravis scottなどラッパーが多く着用しており希少価値が高いアイテムなので今後も価格は高騰していきます。

【状態】

目立った傷や汚れはなくまだまだ着用していただけるアイテムです!

探されていた方は是非!

※USED商品に関しましては、注意を配って検品してますが着用に問題のない程度のダメージ 汚れがある場合がございます。ご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド アベイシングエイプ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

